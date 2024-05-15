На Lada Vesta вернули функцию запирания лючка бензобака

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Vesta с функцией запирания лючка бензобака. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

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«ВАЗ вернул на автомобили Vesta функцию запирания лючка бензобака, такие машины уже сходят с конвейера, также в небольшом количестве красят в металлизированную эмаль » Борнео», — говорится в сообщении.

Функция запирания лючка бензобака помогает защитить автомобиль от слива топлива.

До этого «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Vesta круиз-контролем. Опция будет устанавливаться в автомобили уже в базовой версии.

Функция «Круиз-контроль» необходима для автоматического поддержания заданной скорости движения автомобиля без воздействия на педаль газа со стороны водителя. Вместе с этой системой работает функция «Ограничитель скорости» для автоматического ограничения предельно допустимой скорости движения автомобиля, заданной водителем.