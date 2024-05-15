Минздрав опроверг заявления, что за запрещённые лекарства будут лишать прав

На прошлой неделе Депутат Нилов опубликовал список лекарств, которые нельзя пить водителям перед тем, как сесть за руль. В список вошли 74 безрецептурных препарата, в том числе корвалол, кетанов, «Супрастин», «Терафлю», валокордин, афобазол, аспирин и антигриппин, борная кислота, ушные капли отипакс. В соцсетях появилась информация, что водителей начнут лишать прав после употребления этих лекарств.

В Минздраве заявили, что лишение прав за употребление лекарств из запрещённого списка не предполагается.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что законодательством не установлен соответствующий перечень.

Однако в Минздраве отметили, что перечисленные лекарства могут негативно влиять на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции или вызывают сонливость. Садиться за руль после их приёма настоятельно не рекомендуется, но не запрещается.

«Седативные, анальгетические средства и даже некоторые антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, замедленную реакцию и ухудшение внимания. Ряд лекарственных средств, использующихся при лечении кардиологической патологии, в редких случаях, также могут вызывать сонливость: пропранолол, метопролол, верапамил и др.», — объяснил кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

В конце 2023 года в Госдуме предложили маркировать лекарства, запрещённые для водителей. Депутат Султан Хамзаев выступил с инициативой размещения на упаковках препаратов, при приёме которых автомобилистам может грозить наказание за «лекарственное опьянение», специальные предупреждения. Речь, в частности, идёт о таблетках от аллергии, диареи, простуды.