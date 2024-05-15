Jaecoo привезет в Россию кроссовер J9

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились охранные документы на новый флагманский вседорожник. Собственником товарного знака является концерн Chery, а сроки появления модели на российском рынке пока не раскрываются.

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Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в Шанхае в 2023 году. Его размеры составляют 4820 х 1930 х 1699 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колесной базы равен 2820 мм.

В движение новинку приводит 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 254 или 261 силу, с которыми сочетаются 7-ступенчатый «робот» или 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — передний или полный.

Ранее марка Jaecoo раскрыла стоимость флагманского кроссовера J8. В российском представительстве марки постановили, что цены будут начинаться от 3 999 000 рублей. Правда, это — с учётом сдачи своего старого автомобиля. Без этой скидки стоимость новинки будет больше на 399 000. В «топе» — с хитрой трансмиссией, благодаря которой реализован управляемый вектор тяги — вседорожник будет стоить от 5 099 000 рублей.

Также известно, что в марте продажи новых автомобилей в РФ выросли в два раза. Российский авторынок в прошлом месяце вырос на 102% по сравнению с тем же месяцев 2023 года, до 150 640 новых легковых и лёгких коммерческих машин. Всего же с начала года россияне купили 341 619 транспортных средств — это больше, чем в I квартале прошлого года, на 85,6%. Об этом говорится в свежем отчёте Комитета автопроизводителей АЕБ.