Китай отреагировал на повышение США пошлин на автомобили

Администрация президента США Джо Байдена всё-таки решилась на кардинальные меры по противодействию китайскому импорту. В минторге КНР отреагировали на это решение официальным сообщением.

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Шаги по защите американской экономике и обеспечением кибер-безопасности следующие: таможенные пошлины на электрокары повышены с 25 до 100%, также с 7,5 до 25% увеличены ввозные пошлины на китайские литий-ионные батареи и компоненты для их производства. Дополнительно будут пересмотрены тарифы для других категорий товаров, таких как краны, средства индивидуальной защиты, сталь, алюминий и т.д.

"Из внутриполитических соображений Соединенные Штаты злоупотребили процедурой пересмотра тарифов по разделу 301, еще больше увеличив тарифы на некоторые китайские товары, а также политизировали экономические и торговые вопросы. Это типичная политическая манипуляция. Китай в связи с этим выражает сильное недовольство. Всемирная торговая организация уже постановила, что тарифы раздела 301 нарушают правила ВТО. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, США настаивают на том, чтобы идти своим путем и снова и снова допускают ошибки.

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Повышение США тарифов нарушает обязательство президента Байдена "не стремиться подавлять и сдерживать развитие Китая" и "не стремиться к разрыву связей с Китаем". Это также идёт вразрез с консенсусом, достигнутого главами двух государств, и серьезно повлияет на атмосферу двустороннего сотрудничества. Соединенным Штатам следует немедленно исправить свои правонарушения и отменить дополнительные пошлины, введенные в отношении Китая. КНР примет решительные меры для защиты своих прав и интересов".