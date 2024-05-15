Chery второй раз снизила цену на новый Fengyun T9 до старта продаж

Компания Chery держит слово и снижает цену на новый Fengyun/Fulwin T9 до старта продаж. Условием для этого является высокий спрос.

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Ранее "РГ" рассказывала, что начальный прайс на кроссовер упал на 20 тысяч юаней - до стартовой цены 140 тысяч юаней. Дело в том, что Chery пообещала снизить цену в случае регистрации 20 тысяч заказов на модель. Оформить заказ не требует внесения большого депозита: всего 10 юаней, то есть около полутора долларов.

Также в Chery сказали, что при достижении 40 тысяч заказов стоимость кроссовера будет снижена еще на пять тысяч юаней. Озвученный порог достигнут, и компания вывесила новый прайс: Fengyun T9 стоит 135-175 тысяч юаней.

Fulwin T9 - среднеразмерный гибридный кроссовер Chery по габаритам сопоставимый с Kia Sportage: 4795 х 1930 х 1738 мм, колесная база составляет 2770 мм. На китайском рынке будут представлены варианты с 5- и 7-местным салоном.

Модель оснащается установкой Kunpeng Super C-DM, состоящей из полуторалитрового ДВС, электромотора на передней оси и трансмиссии DHT. Суммарная отдача составляет 360 л.с. и 530 Нм. Запас хода на электротяге составляет 120 км, общая автономность - 1400 км.

Перспективы появления Fulwin T9 в России неизвестны. Ранее "РГ" рассказывала, что в нашей стране Chery планирует начать продажи более крупного Tiggo 9.