Президент США Байден в четыре раза повысил пошлины на электромобили из Китая

В США администрация президента Джо Байдена приняла решение в четыре раза поднять пошлины на китайские электромобили. Об этом сообщает BBC.

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В Белом доме пояснили, что меры были приняты в ответ на «несправедливую политику Китая и направлены на защиту рабочих мест в США». Издание отмечает, что Байден решил пойти на такой шаг после «месяцев критики» со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который утверждает, что поддержка электромобилей из Поднебесной разрушает американский автопром. Затем Байден поклялся, что не позволит Китаю «несправедливо контролировать рынок» электромобилей и других ключевых товаров, включая аккумуляторы, компьютерные чипы и предметы первой необходимости медицинского назначения.

Представители Белого дома добавили, что объявленные во вторник тарифы повлияют на китайский импорт на сумму $18 млрд.

В ответ министерство торговли Китая заявило, что новые шаги «серьезно повлияют на атмосферу двустороннего сотрудничества», и раскритиковало принятые США меры.

До этого стало известно, что Джо Байден подписал указ, который повышает пошлины на широкий спектр китайского импорта перед грядущими выборами президента страны. В частности, США увеличит тарифную ставку на китайские полупроводники с 25% до 50% к 2025 году. Некоторые редкоземельные минералы также получат новую 25%-ую пошлину в этом году, а на природный графит и магниты такая ставка будет распространена в 2026 году. Судовые краны также столкнутся с новой 25%-ной пошлиной в 2024 году.