Большинство россиян готовы отказаться от личного автомобиля

Более половины (60%) россиян готовы не использовать личную машину при некоторых условиях: развитии общественного транспорта, ухудшении ситуации с пробками и парковками, подорожании топлива, сложностей с поиском запчастей. Это следует из результатов опроса компаний «Ренессанс Страхование» и «Автокод», которые опросили более 1500 автомобилистов по всей стране.

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Аналитики выяснили, что мотивом для возможного отказа от автомобиля россияне считают развитие общественного транспорта на необходимых маршрутах (29%), рост цен на топливо (25%), исчезновение нужных автозапчастей с рынка (22%) или их подорожание (17%), а также ухудшение ситуации с пробками и парковками (по 18%).

Больше всего автомобилистов беспокоят цены на топливо: треть (32%) считают их очень высокими, а каждый десятый (10%) — запредельно высокими. Чуть больше половины (52%) считают, что цены высокие, но ещё терпимые. А у 6% опрошенных стоимость топлива не вызывает вопросов.

Большинство (59%) тех, кто готов отказаться от автомобиля, в качестве альтернативы рассматривают общественный транспорт. Ещё 37% респондентов выберут такси, а 27% пересядут на каршеринг. Велосипед или мотоцикл выберут 23% и 17% опрошенных соответственно. Пересесть с автомобиля на самокат готова наименьшая доля опрошенных — 11%.

Большинство респондентов ожидают, что расходы на обслуживание автомобилей ещё вырастут в 2024 году — так считают 85% опрошенных. При этом 36% из них считают, что расходы увеличатся существенно. А каждый седьмой участник опроса (14%) ожидает потратить в этом году на машину меньше, чем в прошлом.

Почти 75% респондентов связывают свои ожидания с подорожанием автозапчастей, две трети — с ростом цен на топливо, каждый второй — с увеличением стоимости услуг автосервисов, а 40% — с ростом стоимости технического обслуживания. Ещё свыше трети — с подорожанием ОСАГО, а каждый седьмой — с увеличением стоимости каско.

В 2023 году почти половина респондентов потратила на обслуживание машины не менее 60 тыс. рублей. В частности, 20% пришлось отдать 60–100 тыс. рублей, 11% — 100–150 тыс. рублей, 14% — больше 150 тыс. рублей. От 20 до 60 тыс. рублей на машину потратили 32% респондентов.