"Яндекс" тестирует беспилотники на трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток"

Компания "Яндекс беспилотные технологии" тестирует свои беспилотные автомобили на трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Об этом на пленарной сессии тематического дня "Транспортная мобильность" на выставке-форуме "Россия" сообщил технический директор компании Дмитрий Круглов.

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"По поводу географии - мы стремимся присутствовать в различных локациях. Городская среда - это, как уже было сказано, Сириус, Иннополис, Москва.

Но и трассы нам тоже интересны: М-11, М-4, М-12 - ключевые трассы. Мы входим в ЭПР (экспериментальный правовой режим - прим. ТАСС) и присутствуем там тоже", - сказал Круглов.