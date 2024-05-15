Госдума хочет поднять утильсбор в четыре раза

Думский комитет по промышленности и торговле направил премьеру Михаилу Мишустину предложение индексировать утилизационный сбор на колёсную технику ежегодно до 2030 года. В этом случае к концу десятилетия ставки для легковых автомобилей с мотором объёмом от 1,0 до 2,0 литров вырастут вчетверо.

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Согласно предложению, уже в этом году утильсбор предложено скорректировать с нынешних 300 600 рублей до 556 100 рублей. В 2025-ом ставки хотят поднять до 667 300 рублей, в 2026-ом — до 800 800 рублей, а к 2030-му — до 1,17 млн рублей.

При этом в случае с электромобилями пошлины будут носить заградительный характер. Дело в том, что уже в этом году сбор хотят поднять до 1,1 млн рублей, а к 2030 году — до 2,34 млн рублей. Это, фактически, сделает невыгодным любые поставки батарейных иномарок в нашу страну.

Кроме того, чиновники хотят повысить сбор на грузовые автомобили, сельскохозяйственную и другую спецтехнику.

По мнению авторов проекта, мера должна защитить отечественных производителей и стимулировать иностранных производителей вкладывать средства в организацию производства на территории России.

Стоит отметить, что ранее с аналогичным предложением выступил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который призывал власти ввести дополнительные механизмы защиты локальных автопроизводителей. Он же, к слову, неоднократно заявлял о невозможности конкурировать с китайскими производителями.

Тем временем эксперт провёл анализ последствий повышения утильсбора в РФ. Российское правительство заявило о возможности скорого пересмотра ставок утилизационного сбора на новые автомобили и спецтехнику. Однако, по мнению редактора журнала «За рулём» Кирилла Милешкина, заградительная мера приведёт к подорожанию автомобилей, но никак не поможет отечественным производителям.