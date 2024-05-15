«Заряженные» Alfa Romeo получили спецверсию в честь победы в гонке 96-летней давности

Суммарный тираж Giulia Quadrifoglio Super Sport и Stelvio Quadrifoglio Super Sport составит 450 экземпляров. Все машины получат форсированный до 520 лошадиных сил битурбомотор V6 2.9, механический самоблок в задней оси и выпускную магистраль Akrapovich. Внешне на принадлежность к особой серии укажут черные тормозные суппорты, а также фирменный логотип-четырехлистник с черной подложкой.

© Motor.ru

Компания Alfa Romeo представила седан Giulia Quadrifoglio и кроссовер Stelvio Quadrifoglio в особом исполнении Super Sport, посвященном первой победе марки в ралли Mille Miglia. Знаменательное событие случилось в 1928 году, когда триумфатором гонки стал Alfa Romeo 6C 1500 SS Compressore Spider Zagato. Тираж Giulia Quadrifoglio Super Sport ограничат 275 экземплярами, Stelvio Quadrifoglio Super Sport — 175. В техническом плане машины повторят юбилейные Quadrifoglio 100th Anniversario, плюс получат новый логотип-четырехлистник, разработанный центром стиля Alfa Romeo в Турине.

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

Оба автомобиля отличает форсированный до 520 лошадиных сил битурбомотор V6 2.9, дифференциал повышенного трения с настройками, как у Giulia GTA, подвижный сплиттер (только у Giulia) и выпускная система Akrapovich. Визуально опознать «суперспорты» можно по фирменной эмблеме, впервые за 100 лет своего существования сменившей белый фон на черный. А также по черным тормозным суппортам и полированным колесам диаметром 19 либо 21 дюйм. Палитра цветов кузова включает только три оттенка: красный Rosso Etna, черный Nero Vulcano и белый Bianco Alfa (предлагают только для Giulia).

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

© Alfa Romeo

Для отделки салона впервые использовано колорированное углеволокно вперемежку с натуральной кожей и алькантарой. На передней панели установлена цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма, которая предлагает выбор из трех тем оформления: современной Evolved Relax, винтажной Heritage, напоминающей о моделях Alfa Romeo 60−70-х годов прошлого века, и специальной Race. При активации последней на экране отображаются только тахометр, спидометр и, если выбран ручной режим автоматической коробки, индикатор переключения передач.