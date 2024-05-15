АвтоВАЗ рассказал, когда начнется выпуск 7-местных Lada Largus

В Ижевске 15 мая стартует производство Lada Largus, которые прежде собирались на тольяттинском конвейере. Первым делом на предприятии начнут делать неостеклённые фургоны и 5-местные универсалы. Для обеих версий доступны 90-сильный 8-клапанный и 106-сильный 16-клапанный моторы.

Как стало известно редакции Quto, старт выпуска 7-местных универсалов Lada Largus состоится позже — он запланирован на сентябрь. Правда, первые машины пойдут без откидных задних форточек, а с глухими окошками. Но, до конца этого года деталь должна быть локализована.

Напомним, что АвтоВАЗ располагает всеми необходимыми правами на выпуск этой модели, хотя автомобиль представляет собой перелицованный Renault Logan MCV образца 2006 года. Более того, рестайлинг 2021 года проводился тольяттинскими специалистами самостоятельно.

В августе 2023 года российский автогигант смог собрать ограниченную партию Lada Largus из 600 экземпляров. У дилеров автомобили стоили не менее 2 000 000 рублей. До этого производился тольяттинским автогигантом 11 лет, разойдясь тиражом более 500 000 экземпляров.

Между тем, АвтоВАЗ недавно объяснил, почему другая популярная модель — Lada Vesta — не ржавеет. Реальная эксплуатация отечественного автомобиля подтвердила высокую коррозионную стойкость кузова модели. Такой эффект достигается специальной обработкой.