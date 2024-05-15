Monster Chopper отправился в первый тестовый заезд

Двухколесный Monster Chopper был протестирован на бездорожье. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на New Atlas.

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«Монстр» напоминает мотоцикл KTM 1190 V-twin, втиснутый в специальную решетчатую раму из стальных труб, с 46-дюймовыми внедорожными шинами и гидравлическим рулевым управлением. Как отмечается, модель получила внедорожные шины Mickey Thompson Baja Claw.

Вес мотоцикла составляет 369 кг. Двигатель KTM Adventure объемом 1190 куб. см способен выдавать около 150 л. с. и примерно 136 Нм крутящего момента на кривошипе. Со специальной установкой редуктора промежуточного вала Monster Chopper значение увеличивается до 4067 Нм.

Ранее эксперты «Авито Авто» сообщили об увеличении спроса на мотоциклы с пробегом перед началом мотосезона в России на 93%. Отмечалось, что наибольший интерес россияне проявляют к мотоциклам с пробегом «ИЖ» и новым мотоциклам марки Kayo.