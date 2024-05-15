Honda уволит около 1700 сотрудников

Японский автопроизводитель Honda Motor сокращает штат на заводе в Китае на фоне падения продаж. Уйти добровольно согласились порядка 1,7 тыс. сотрудников, это примерно 14% производственного персонала. О кадровых решениях концерна пишут японские СМИ.

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Отмечается, что по итогам апреля текущего года продажи автомобилей Honda на рынке Китая сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Падение продаж на китайском рынке фиксируют и другие автопроизводители из Японии: Toyota Motor – на 27,3%, Nissan Motor – на 10,4%.

Руководство Nissan рассматривает вариант сокращения ежегодных производственных мощностей в Китае примерно на 30%. По мнению представителей Toyota, ближайшие несколько лет «станут испытанием на выносливость» для их бизнеса.

По прогнозам Honda, за 2024 финансовый год ожидается реализация 1,06 млн автомобилей на рынке Китая. Это на 13% меньше, чем за 2023 финансовый год, и почти на 40% ниже рекордного уровня 2020 года. Возникшие проблемы вынудили руководство компании сократить продолжительность рабочего дня на местных заводах.