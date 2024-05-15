Внедорожник Ineos Grenadier обзавелся первой спецверсией

Компания INEOS Automotive представила внедорожник Grenadier 1924, который отпразднует 100-летие бренда Belstaff и будет выпущен ограниченным тиражом. Отличаться такой автомобиль будет двухцветным кузовом и особой отделкой салона. Двигатели стандартные: бензиновая либо дизельная «шестерка» BMW объемом 3,0 литра в сочетании с полным приводом и восьмидиапазонным автоматом.

© Motor.ru

Компания INEOS Automotive расщедрилась на первую спецверсию внедорожника Grenadier. Год 1924-й в её названии отсылает к вековому юбилею английского бренда одежды Belstaff, снискавшего славу благодаря неубиваемым курткам и мотоэкипировке. За основу особого издания взята комплектация Fieldmaster. Машину отличает двухцветная схема окраски кузова Magic Mushroom/Inky Black, 17-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна и затемненная решетка радиатора. В салоне покупателей ждет темно-зеленый декор и отделанный черной шорно-седельной кожей руль.

© INEOS Automotive

© INEOS Automotive

© INEOS Automotive

© INEOS Automotive

Гамма силовых установок такая же, как у обычного Grenadier: с возможностью выбора между бензиновой «шестеркой» BMW B58 и дизелем B57. В первом случае отдача составит 286 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, во втором — 249 сил и 550 Нм. Коробка передач одна — это восьмидиапазонный автомат ZF с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы. Привод полный, с двухступенчатой раздаточной коробкой Tremec (коэффициент понижения 2,5:1) и блокировкой центрального дифференциала.

У Grenadier всего две фиксированные комплектации: Fieldmaster и Trialmaster, названная в честь одной из курток Belstaff. Причем в отличие от комфортного Fieldmaster, Trialmaster больше заточен под бездорожье. Поэтому такой внедорожник оснащен блокировками дифференциалов Eaton спереди и сзади, шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, шноркелем, внешними «разгрузочными поясами» и дополнительным аккумулятором. Цены на Grenadier в Великобритании начинаются с 64 500 фунтов стерлингов (7,4 млн р.). Но исполнение 1924 из-за лимитированного тиража, скорее всего, окажется дороже.