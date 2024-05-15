Появилась первая «живая» фотография Lada Iskra

Снимок появился в сообществе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». По данным специалистов, инженеры Научно-технического центра АвтоВАЗа приступили к сборке опытных образцов модели в ручном режиме. Параллельно проходит обучение персонала. В ближайшее время сотрудники автоконцерна, вернувшиеся из корпоративного отпуска, собираются наладить предсерийное производство кузовов для машины.

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Lada Iskra будет построена на модернизированной платформе CMF-B, разработанной концерном Renault-Nissan. Для модели подготовят три варианта кузова — седан, универсал и кросс-версию. В моторной гамме пропишутся существующие двигатели АвтоВАЗа. После премьеры Iskra с механической трансмиссией, могут появиться её модификации с автоматом или вариатором.

Lada Iskra станет заменой нынешней Granta. При этом будущая новинка получит более технологичный функционал. Официальный дебют модели состоится в рамках международного форума ПМЭФ, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года. В серийное производство бюджетную «Искру» запустят не раньше начала следующего года.

В конце апреля стало известно, что будущая Lada Iskra готова на 80 процентов. При этом АвтоВАЗу все еще требуются поставщики для многих компонентов машины.