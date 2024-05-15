Volkswagen Golf GTI получит спецверсию к 50-летию модели

Конец мая обещает быть значимым для поклонников Volkswagen: компания анонсировала дебют новой версии Golf GTI, приуроченный к 50-летию модели. Официальная презентация запланирована на 31 мая во время знаменитой 24-часовой гонки на Нюрбургринге, сообщает SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер уже поделился тизером на своей странице в социальных сетях, предвкушая мероприятие. Хотя видео демонстрирует лишь отчасти затушеванный хэтчбек, уже видно, что новая модель получила более агрессивный спортивный бампер и другие изменения в дизайне. Ожидается, что Volkswagen внесет новшества и в задний бампер, дизайн колес, а также добавит уникальные элементы в интерьер.

В честь празднования юбилея Golf есть все основания предполагать, что новая версия GTI получит название Clubsport 50 или Edition 50, напоминая о Clubsport 45 2021 года. Тот вариант был облегчен по сравнению со стандартным GTI, оснащен титановой спортивной выхлопной системой Akrapovic и предлагал увеличенную до 292 лошадиных сил мощность. В контексте текущей мощности GTI в США, которая составляет 241 л.с., ожидается, что юбилейная модель предложит еще больше инноваций и улучшений.