Глава АвтоВАЗа назвал дату выхода кроссовера на базе Lada Vesta

В рамках церемонии запуска серийного производства Lada Largus на заводе "Лада Ижевск" глава АвтоВАЗа Максим Соколов озвучил сроки выхода перспективного кроссовера на базе Lada Vesta с условным обозначением B-Cross.

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Lada B-Cross на унифицированной с Lada Vesta платформе выйдет в 2026 году. Ранее Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ "зафиксировал дизайн" автомобиля, начал тендерные процедуры для поставщиков и ведёт работу по локализации компонентной базы, необходимой для ритмичного выпуска.

Несмотря на общность платформы B-Cross и Lada Vesta для новинки будет проведена масштабная модернизация, поэтому Соколов характеризует её как "практически новую".

В марте стало известно о начале тестовых испытаний Lada B-Cross.

Все ключевые факты, а также анализ моторной гаммы, цен и конкурентов нового кроссовера Lada "РГ" собрала в большой статье.