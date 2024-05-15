Subaru выпустит совместно с Toyota три электромобиля к 2026 году

Subaru совместно с Toyota выпустит три электромобиля к 2026 году. Как сообщает Automotive News, таким образом компания пытается минимизировать риски в условиях нестабильного рынка электромобилей.

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Накануне организация отчиталась по финансовым результатам за минувший год. Subaru удалось на 75% повысить операционную прибыль при росте мировых продаж на 15%. При этом на долю единственного электромобиля компании Solterra пришлось лишь 0,02% от всех продаж японского производителя.

На следующие годы в Subaru поставили долгосрочную цель— увеличить продажи электромобилей на 50%. Для этого компания выпустит три новых электрических SUV к концу 2026 года и еще четыре — к концу 2028 года. Разработка первых трех моделей совместно с Toyota позволяет сэкономить на затратах. Вместе с тем не исключено, что вторую волну кроссоверов с электродвигателями Subaru будет создавать собственными силами.

Один из трех новых кроссоверов будет производиться на заводе Subaru в Японии, другой — на производстве Toyota в США. По слухам, модель американского производства может стать трехрядной и поступить в производство на предприятии в Кентукки в 2025 году. Машина будет носить эмблемы сразу двух компаний — Toyota и Subaru.