Названы сроки начала выпуска кроссовера на базе Lada Vesta

Выпуск кроссовера на базе Lada Vesta планируется начать в первом квартале 2026 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании АвтоВАЗ пишет РБК.

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Сборка нового автомобиля будет вестись на заводе в Тольятти. Компания уже определилась с дизайном кроссовера, открыла тендерные процедуры для поставщиков и ведет работу по локализации компонентной базы машины.

При этом глава АвтоВАЗа Максим Соколов охарактеризовал платформу, на которой будет собираться автомобиль, как «практически новую». Проект получил условное название B-Cross.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ отказался от модификации Vesta с 8-клапанным двигателем объемом 1,6-литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Само появление подобных моделей было связано с дефицитом компонентов для производства 16-клапанных моторов на фоне санкций.