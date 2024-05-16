Новый Bentley Continental GT: первые фотографии

Модель четвертого поколения отпразднует премьеру в июне и первой получит новую силовую установку Ultra Performance Hybrid. По всей видимости, её будут ставить на топовые Continental GT Speed, которые смогут похвастать отдачей в 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. По мощности такие машины превзойдут даже лимитированный Bentley Batur Convertible.

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Гран-турер Bentley Continental GT следующего, четвертого поколения окажется самым технически изощренным «Континенталем» в истории. Машина первой опробует силовую установку Ultra Performance Hybrid, которая придется на смену каноническому двигателю W12, и конечно же, получит полный пакет передовой мехатроники — от полноуправляемого шасси до электромеханических стабилизаторов поперечной устойчивости. Новшеством станут и двухклапанные амортизаторы с раздельными регулировками уровней сжатия и отбоя.

© Bentley

Комбинированная отдача гибридной системы на Continental GT составит 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. По мощности серийный гран-турер превзойдет лимитированный Batur Convertible и при этом сможет проезжать на электротяге до 80 километров. Показатель вредных выбросов снизится до 50 граммов углекислого газа на сотню, что выглядят сущим пустяком на фоне 311 граммов у нынешнего Continental GT Speed. Также будет ниже расход и лучше динамика, но подробностей пока нет.

Насколько можно судить по фотографиям, будущий Continental GT сохранит узнаваемые пропорции, но как минимум обзаведется новыми фарами с выступающими за границы «кругляшей» полосками ходовых огней. Что-то похожее мы сначала видели на концепте EXP 100 GT, а затем — на коллекционном родстере Mulliner Bacalar. Премьера новой модели запланирована на июнь этого года.