Электрический кроссовер Hongqi EHS7 оснастят технологией замены аккумулятора

Электрический автомобиль Hongqi EHS7 получит технологию замены аккумулятора. Как сообщает портал Car News China, особенности премиального кроссовера рассекретило Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

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EHS7 — вторая модель в серии Hongqi New Energy. На Пекинском автосалоне машину показали со стандартной батареей, однако из документов выяснилось, что некоторые модификации будут иметь функцию замены разряженного аккумулятора на специальных станциях Hongqi.

Покупатели смогут приобрести как одномоторные заднеприводные варианты с мощностью двигателя 253 кВт, так и полноприводные с дополнительной силовой установкой на 202 кВт. На выбор представлены три аккумулятора емкостью 75, 85 и 111 кВт*ч. Максимальная скорость составит 200 км/ч.

Колесная база EHS7 совпадает с размерами EH7 — 3000 мм. Габариты составляют 4925 х 1950 х 1680 мм. Кроссовер оснастят усовершенствованной системой безопасности шасси и архитектурой 800 В, которая обеспечивает быструю зарядку. Кроме того, у топовых версий появится лидар. В салоне у новинки будет два экрана: 6-дюймовая приборная панель и 15,5-дюймовый центральный экран управления. Вдобавок машину оборудуют проекционным экраном с дополненной реальностью.

Стоимость кроссовера пока неизвестна. Публикация в базе министерства означает, что автомобиль получил необходимые разрешения от властей и вскоре окажется в продаже.