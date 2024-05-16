По итогам первой половины мая ценник на новые автомобили поменяли семь компаний, которые официально присутствуют на рынке РФ. Об этом сообщает «Автостат».

Так, российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поднял стоимость почти всех комплектаций Lada Granta и внедорожников Niva на 51,1-71,1 тыс. рублей. УАЗ также повысил ценник на свои авто на 35-60 тыс. рублей. А вот у Sollers на 50 тыс. рублей подорожали Atlant и Argo. Однако автобус Atlant упал в стоимости на 224 тыс. рублей.

Тем временем китайский Chery Tiggo 7 Pro Max подорожал на 10-70 тыс. рублей, а переднеприводный кроссовер Jaecoo J7 — на 100 тыс. рублей.

Среди подешевевших моделей оказался популярный Geely Monjaro, который упал в стоимости на 250-400 тыс. рублей. Также снизился ценник и у электрокроссовера Skywell ET5 в версии Luxury. Падение составило 100 тыс. рублей.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

До этого россиянам рассказали, какие подержанные китайские кроссоверы покупать лучше всего. Автоэксперты советуют выбирать модели, которые уже длительный срок официально реализуются на территории Российской Федерации. К ним относятся: Chery, Geely, Exeed и Haval. Кроссоверы этих марок чаще всего встречаются на вторичном рынке среди китайских автомобилей. На такие машины всегда есть запасные части. Также на вторичном рынке можно встретить китайские автомобили, у которых еще не закончилась официальная гарантия. Именно такая машина будет наиболее выгодной для приобретения.