BMW готовится выпустить электрическую версию 3 Series в 2026 году

Первая модель, о которой подумают многие фанаты BMW, — это, без сомнения, 3 Series. Этот компактный спортивный седан долгое время является знаком качества BMW. Но новое поколение 3 Series обещает кардинальные изменения, включая переход на полностью электрическую платформу, сообщает SPEEDME.RU.

BMW еще не подтвердила официальное название для электрической версии 3 Series, но на основании поданных заявок на регистрацию товарных знаков, предполагается, что она может получить название i3 в вариантах i320, i330 и i340. Новые модели будут основаны на архитектуре Neue Klasse EV, специально разработанной для электромобилей без компромиссов, в отличие от предыдущих моделей, таких как i4 и iX.

Новая концепция Vision Neue Klasse предоставила предварительный взгляд на будущую 3 Series. Автомобиль сохранит спортивный характер седана и предложит несколько типов кузова, включая купе и универсал, а также вероятный внедорожник iX3, прообразом которого стал концепт Neue Klasse X. Дизайн новой модели будет более минималистичным с ретро-акцентами, отказавшись от крупных радиаторных решеток, как показано в Vision Neue Klasse. Интерьер автомобиля обещает быть высокотехнологичным с использованием экологически чистых материалов и элементов дополненной реальности.

Благодаря новой платформе, электрический 3 Series получит улучшенный электрический двигатель системы eDrive шестого поколения, который будет более эффективным и быстрее заряжаться, обеспечивая до 30% больший запас хода. Модель будет поддерживать до четырех двигателей с мощностью до 1341 л.с.

В то время как официальное название iM3 было зарегистрировано, руководитель подразделения M Фрэнк ван Меел подчеркнул, что автомобили с шильдиком M не будут иметь буквы «i», так как марка остается верной автоспорту. Хотя BMW еще не объявила цены на новую 3 Series, ожидается, что стартовая цена базовой электрической модели будет около 50 000 евро. Первый автомобиль на платформе Neue Klasse, кроссовер iX3, появится в продаже во второй половине 2025 года, а производство электрического седана 3 Series начнется в 2026 году.