BMW продолжает раскрывати детали гибридных M5 и M5 Touring 2025

BMW продолжает интриговать публику, представляя новые подробности о гибридных версиях M5 Sedan и M5 Touring 2025 года. На этот раз компания поделилась эскизами, которые демонстрируют уникальные дизайнерские элементы, типичные для моделей M, и отличающие их от стандартной Series 5, сообщает SPEEDME.RU.

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Модифицированный M5 G90 будет выделяться среди других моделей благодаря широким крыльям, глубоким бамперам и диффузору с четырьмя выхлопными трубами, как показали ранние фотографии, сделанные фотошпионами. Особое внимание привлекает размещенный на переднем крыле порт для зарядки аккумулятора. Эскизы позволяют увидеть более агрессивный и квадратный дизайн M5 по сравнению с обычными моделями Series 5, а также задние крылья M5 Touring, которые на фотографиях не скрыты камуфляжем.

Подтверждено, что новый M5 получит гибридную систему, подобную той, что используется во флагманском кроссовере XM. Система будет включать 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, электромотор, интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, и аккумулятор на 18,6 кВт/ч. В сумме они обеспечивают мощность 718 лошадиных сил и крутящий момент 1030 Нм, распределяемый на все четыре колеса.

Вес автомобиля составит 2435 кг, что делает его самым тяжелым из всех поколений M5. Компания также акцентировала внимание на преимуществах электронной системы полного привода, которая делает автомобиль более быстрым и безопасным. Один из тест-пилотов описал новый M5 как «универсальный инструмент для автомагистрали, гоночной трассы или семейных поездок».

Дата дебюта M5 Sedan и M5 Touring пока не объявлена, но ожидается, что она наступит в ближайшее время, а главными конкурентами станут новый Mercedes-AMG E63 S E-Performance и Audi RS6.