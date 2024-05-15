В России стартовали продажи нового кроссовера Haval H3. Об этом сообщает автопроизводитель.

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Отмечается, что ценник новинки с передним приводом начинается от 2,59 млн рублей, а с полным приводом — от 3,09 млн рублей. Приобрести автомобиль можно в дилерской сети марки. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, 4 камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения, ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон и многое другое.

Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом.

До этого в Great Wall раскрыли новинки Haval и Tank для России. Так, на отечественном рынке в скором времени должен появиться внедорожник H9. Новинка сохранит все преимущества рамного внедорожника. Также в РФ привезут Tank 700 Hi4T в двух вариантах: бензиновом и гибридном.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл дату выпуска семиместного автомобиля Lada.