"КамАЗ" отзовет 23 тысячи авто, чтобы оснастить их системой экстренного вызова

Компания «КамАЗ» объявила об отзыве десятков тысяч автомобилей. Об этом сообщил автопроизводитель. Под отзыв попадут машины, которые выпустили без систем экстренного вызова.

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«Сейчас начинается плановое дооснащение порядка 23,4 тыс. автомобилей, всех владельцев техники, подпадающей под отзыв, информируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Все работы проводятся за счет ПАО «КамАЗ» и являются бесплатными для владельцев», — отметили в компании.

Речь идет об автомобилях, которые выпускали с 1 июля 2022 года по 1 августа 2023 года. Тогда производители ГЛОНАСС не могли обеспечить установку систем вызова экстренных служб.

До этого в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском отскочившее от «КамАЗа» колесо сбило мужчину и женщину.

После того, как колесо сбило людей, оно влетело в арку, врезалось в стоящий автомобиль и упало на бок. У пострадавшего мужчины ушиб руки и ноги. Женщину отправили в больницу, о том, почему одно колесо у «КамАЗа» взорвалось, а второе отлетело, не сообщается.