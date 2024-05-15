Раскрыты цены на новые китайские кроссоверы VGV для россиян

Китайская компания VGV (подразделение Sinotruk) объявила цены на свои новинки для России: кроссоверы U70 Pro и U75 Plus будут стоить 2,1 и 2,75 млн рублей соответственно. Об этом сообщили представители автобренда.

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Отмечается, что новые кроссоверы выпускают на заводе "Юнисон" в Белоруссии.

15 мая компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Первая модель получила бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступен шестидиапазонный "автомат". Длина новинки составляет 4825 мм, а дорожный просвет — 200 мм. U70 Pro предлагают приобрести в пятиместном или семиместном вариантах.

А вот кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Также внутри у новинки установили автоматическую коробку. Длина автомобиля составляет 4825 мм. Машина может разогнаться до "сотни" за 8,2 секунды.