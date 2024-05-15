Китайская VGV планирует продажу двух моделей кроссоверов в России в июне

Китайский автопроизводитель VGV планирует продажу двух моделей кроссоверов в России. Старт продаж намечен на июнь, сообщает корреспондент ТАСС с презентации компании.

© www.autohome.com.cn

VGV (входит в группу Sinotruk) планирует начать продажу среднеразмерного кроссовера малого класса U75 Plus в двух вариантах - на 5 и 7 мест. Стоимость кроссоверов этой модели будет составлять от 2,75 млн рублей. Модель оснащена бензиновым двигателем, который работают в связке с 8-ступенчатой АККП. Мощность U75 Plus составит 199 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч займет около 8,2 секунды.

Кроссовер U70 Pro представлен в трех комплектациях и также рассчитан на 5-7 мест. Модель имеет 1,5-литровый турбированный двигатель. Стоимость автомобиля составит от 2,1 млн рублей.

Обе модели собираются на заводе "Юнисон" в Белоруссии и адаптируются для российского рынка. В том числе, по данным производителя, у обоих автомобилей перекалибрована подвеска, изменены почти 200 компонентов.