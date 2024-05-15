«Терафлю» за рулем нельзя? За прием каких лекарств будут лишать прав

Минздрав опубликовал обновленный перечень из более чем 200 лекарств, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять транспортным средством. В этот список включены безрецептурные препараты, содержащие седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и спирт. Можно ли за прием порошков, снимающих симптомы простуды, или средств, повышающих потенцию у мужчин, лишиться прав — в материале NEWS.ru.

Какие лекарства нельзя принимать за рулем

Обновленный перечень Минздрава опубликовал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ был предоставлен ему в ответ на депутатский запрос.

В новый список вошли привычные для россиян лекарства, такие как валокордин, валосердин и корвалол. Их обычно принимают сердечники и рядовые граждане в качестве успокоительных средств. Данные препараты содержат в своем составе этиловый спирт и фенобарбитал, поэтому они запрещены Минздравом для водителей. В частности, фенобарбитал является производным барбитуровой кислоты и оказывает угнетающее воздействие на центральную нервную систему. Например, он запрещен в США, Польше, ОАЭ, Финляндии, Германии, Швеции, Литве и ряде других государств.

Согласно рекомендациям Минздрава, автомобилистам нельзя принимать психолептическое средство «Афобазол», так как оно может вызвать сонливость. Желчегонный «Хофитол» также находится под запретом, поскольку в его составе есть этиловый спирт.

Водителям следует с особой осторожностью принимать препараты, снимающие симптомы простуды, такие как «Дуоколд», «Антигриппин», «РиниКолд», «Флюфайт» и ряд других. В Минздраве утверждают, что эти средства могут снижать скорость реакции, а также вызывать нарушения координации и движений.

В черный список ведомства также были включены спреи «Терафлю ЛАР» и «Максиколд Лор» из-за наличия в них этанола. По этой же причине под запретом для автомобилистов оказались «Синекод» (препарат от кашля и простуды) и «Гексо Бронхо» (отхаркивающее средство). Водителям также нельзя принимать таблетки от укачивания «Драмина» и «Авиамарин», так как они могут вызвать нервозность и нарушения зрения.

Кроме того, в списке запрещенных оказались «Габапентин», «Прегабалин» и другие противоэпилептические лекарства, которые способны вызывать головокружение, спутанность и даже потерю сознания. Водителям следует с особой осторожностью принимать «сердечный» препарат «Нитроглицерин», а также лекарства, которые часто назначают гастроэнтерологи, — «Омепразол» и «Пантопразол» — «из-за вероятности развития головокружения и нарушения зрения».

В перечень Минздрава был включен «Силденафил», который назначается мужчинам при проблемах с потенцией, из-за ряда возможных побочных эффектов. Водителям также нужно с особой осторожностью принимать «Ибупрофен» и «Диклофенак» — препараты, которые прописывают врачи пациентам при болях различного характера и повышенной температуре.

Законно ли лишать прав за прием лекарств

В России за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена ответственность, вплоть до лишения водительских прав. Кроме того, действующие ПДД запрещают садиться за руль под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию. Однако в правилах дорожного движения не указано, о каких именно препаратах идет речь. При этом существует утвержденный правительством список веществ, при обнаружении которых в организме суд лишает водителя прав и штрафует на 30 тысяч рублей. Среди них каннабис, метадон, мефедрон, героин и тому подобные.

Как отмечает «Коммерсант», правовая неопределенность привела к тому, что на практике граждан лишали водительских удостоверений за найденные в организме следы более легких ненаркотических и непсихотропных препаратов. Речь идет о «Феназепаме», «Фенибуте» и других похожих лекарственных средствах.

Однако, как рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро Антон Палюлин, в 2022 году Конституционный суд постановил, что управление автомобилем под воздействием лекарственных средств, не содержащих этилового спирта, не является нарушением административной статьи.

«Таким образом, уточнение списка лекарственных средств Минздравом носит рекомендательный характер, пока законодатель не установит запрет на управление транспортным средством под воздействием лекарств», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Что грозит водителям с «лекарственным опьянением» в 2024 году

Нилов сообщил в разговоре с NEWS.ru, что имели место случаи, когда водителей привлекали к ответственности «за лекарства» после 2022 года.

«Точной статистики на этот счет нет, потому что многие не готовы оспаривать санкции, судиться, но, судя по обращениям ко мне, как к депутату Госдумы, таких случаев достаточно много», — рассказал Нилов. «На мой взгляд, порой употребление некоторых препаратов из списка Минздрава, наоборот, позволяет более безопасно управлять транспортным средством. Например, жаропонижающие средства. Человек с высокой температурой формально не нарушает никаких правил, и если его остановят, то должны будут отпустить, хотя его внимание уже сильно рассеяно. Тогда как, сбив температуру, человек чувствует себя лучше. Конечно, лучше в обоих случаях избежать поездки, но бывают разные жизненные ситуации», — пояснил депутат.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал NEWS.ru, что существует перечень лекарств, содержащих вещества, которые могут дать ложноположительный результат при тестировании водителей на наркотики.

«На мой взгляд, необходим не только перечень Минздрава, но и большая предупреждающая этикетка со стороны производителей медикаментов. Никаких серьезных расходов это не повлечет, они и так печатают упаковку, поэтому нанести на нее дополнительные картинки и буквы совсем несложно», — отметил Шапарин.

Однако, по его словам, производители лекарств не хотят этого делать из маркетинговых соображений.

Можно ли садиться за руль с «лекарственным опьянением»

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин рассказал NEWS.ru, что «лекарственное опьянение» вполне может быть расценено сотрудниками ДПС как отягчающее обстоятельство при аварии. Обычно его обнаруживают случайно, например, если человек стал участником ДТП и вынужден проходить медосвидетельствование.

«В некоторых случаях сотруднику ДПС может показаться, что водитель нетрезв: запаха вроде бы и нет, но у человека покраснели глаза и дрожат руки. При прохождении проверки нарколог может обнаружить в крови те или иные вещества, если автовладелец принимает какие-то лекарства», — сообщил Травин.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что если врач-нарколог вынес соответствующее заключение, оправдаться в суде практически невозможно.

«Отбиваться удавалось только в тех случаях, когда, например, был нарушен порядок медицинского освидетельствования, то есть речь шла о процессуальных нарушениях», — указал Травин.

Эксперт рекомендовал водителям внимательно изучать инструкции принимаемых лекарств. Если в них говорится о том, что нежелательно управлять транспортными средствами после приема препарата, то за руль лучше не садиться.

Что говорят о новом списке лекарств в Минздраве

Минздрав РФ сообщил в Telegram-канале, что перечень, в который вошли в том числе средства от простуды и жаропонижающие, носит информационный характер.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня», — говорится в сообщении.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.