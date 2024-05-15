СМИ: автолюбители могут потерять машины из параллельного импорта

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей из параллельного импорта, пишет портал Autonews.ru.

Автоэксперт и автор блога «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, что в Ярославле начался суд по иску к автолюбителю Сергею И.

Мужчина в 2022 году договорился с одним из перегонщиков о приобретении в ФРГ дизельного автомобиля Volkswagen Tiguan, его таможенном оформлении и доставке в Россию. Общая сумма сделки составила около €40 тыс.

Покупатель, в рамках договоренностей с исполнителем, выплатил всю сумму наличными, купюрами по €100. Соглашение включало все положенные расходы на полностью белое таможенное оформление.

Через некоторое время автомобиль был доставлен в Россию. Клиент уплатил утильсбор, получил ЭПТС, поставил автомобиль на учет в ГИБДД на себя, два года спокойно пользовался машиной.

В начале 2024 года Сергей получил судебный иск с требованием вернуть машину «законному» владельцу — девушке с фамилией, как у перегонщика. В заявлении было указано, что именно она принимала непосредственное участие в совершении сделки и оплатила покупку машины со своего банковского счета.

Иск был подтвержден документами: договором купли-продажи от 15.09.2022 с гражданином ФРГ и копией платежа с банковского счета в Райффайзенбанке от 20.09.2022 на €33 400.

Шелков уточнил, что суд принял иск к рассмотрению. Он пояснил, что не исключается сценарий, при котором нынешнему владельцу автомобиля действительно придется с ним расстаться.

Автоэксперт предположил, что победа девушки в суде станет опасным прецедентом — «если история пройдет, по этой дороге пойдут десятки тысяч перегонщиков». Таким образом, констатировал он, проблема потенциально носит глобальный характер.

По его словам, с тем, чтобы обезопасить себя от подобных схем, следует при приобретении машины все платежи проводить на свое имя со своего банковского счета; самому подписывать соглашения, подписывать договор; каждое действие фиксировать на бумаге, «таможить» машину также на себя.