Китайская VGV планирует расширять линейку моделей автомобилей в РФ

Китайский автопроизводитель VGV (входит в группу Sinotruk) рассматривает возможность расширения модельного ряда в России после 2024 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела продаж и маркетинга "Мотор-Плейс" (официальный дистрибьютор VGV в России) Максим Железняк.

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"Действительно, расширение модельной линейки планируется, оно будет поэтапным, после 2024 года VGV планирует представить на российском рынке еще несколько моделей", - сказал он.

Ранее сегодня компания VGV заявила о выходе на российский рынок, компания представила в Москве две среднеразмерных кроссовера U75 Plus и U70 PRO.