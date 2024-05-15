Суд вернул гонконгской компании заявление по банкротству завода «Москвич»

Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения по существу гонконгской компании Silver Basis (HK) Investment Development Company Limited заявление, в котором она просила инициировать процедуру банкротства АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на определение суда.

Согласно документу, требования заявителя основаны на вступившем в силу в апреле решении арбитражного суда Москвы о взыскании с завода €2,6 млн (свыше 257 млн рублей).

В суде пояснили, что долг возник по договору 2020 года, который гонконгская компания заключила с ЗАО «Рено Россия» на разработку оснастки для производства комплектующих.

Исполнение решения о взыскании было приостановлено 26 апреля арбитражным судом Московского округа до рассмотрения кассационной жалобы ответчика на судебные акты двух нижестоящих инстанций. Заявление Silver Basis о банкротстве автозавода было подано 3 мая.

Юристы заметили, что возвращение заявления основано на постановлении пленума Высшего арбитражного суда России 2012 года.

В постановлении говорится, что если после принятия заявления о банкротстве к рассмотрению выясняется, что «исполнение судебного акта, подтверждающего требования заявителя, приостановлено, отсрочено либо рассрочено»

заявление о банкротстве оставляется без рассмотрения.

Если же аналогичные обстоятельства установлены до принятия заявления о банкротстве к производству, уточнили в суде, то оно возвращается заявителю.

Напомним, что в марте 2022 года французский автоконцерн Renault приостановил деятельность в РФ. Завод концерна был передан правительству Москвы. В июне предприятие переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».