Toyota, Honda и Nissan планируют совместно разрабатывать ПО для автомобилей

Три крупнейших автоконцерна Японии Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor планируют начать совместную разработку программного обеспечения для автомобилей. Об этом сообщила газета Yomiuri Shimbun.

По ее данным, компании планируют отойти от системы индивидуальной разработки ПО для своих автомобилей и разработать унифицированную совместную систему. Она призвана сделать процесс создания и внедрения программного обеспечения более эффективным, а сам продукт - более конкурентоспособным. Совместную разработку намечено запустить с 2025 года. Также в перспективе планируется подключить к этому процессу и другие японские автомобилестроительные компании - Suzuki, Mazda, Subaru и Mitsubishi Motors.

По данным издания, на такой шаг концерны решили пойти в попытке составить конкуренцию США и Китаю, которые являются лидерами на рынке ПО для транспортных средств, включая электромобили. Зачастую именно вокруг ПО строится дизайн и процесс разработки автомобиля, даже такие аналоговые функции, как управление и торможение.