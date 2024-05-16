Пикап BYD Shark дебютирует как подключаемый гибрид

Поскольку США подняли тарифы на экспорт китайских электромобилей, BYD изменили планы и представили свой первый электрический пикап в Мексике. Подключаемый гибрид оснащен двумя двигателями суммарной мощностью в 428 лошадиных сил и временем разгона до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Представители бренда назвали событие Глобальным дебютом, поскольку BYD впервые вывел подобный электромобиль на иностранный рынок.

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Этот дебют произошел сразу после объявления правительством США повышения цен на ввоз электромобилей китайского производства. От этого они стали непомерно дорогими для Америки, что заставило китайских автопроизводителей немного отойти от авторынка США. BYD Shark построен на базе платформы DMO, которая была разработана компанией BYD и предназначается для полноприводных гибридов.

По сути, представленный автомобиль можно смело назвать грузовиком, его габариты составляют 5.5 метра в длину, около 2 метров в ширину и 1.9 метра в высоту. Передний двигатель выдает 227 лошадиных сил, а задний 201 л.с., что в сумме дает 428 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунды, а его грузоподъемность составляет около 900 кг с максимальной буксировочной силой до 2.5 тонн. Это делает его сильным конкурентом для Ford F-150 и Toyota Tundra.

Электродвигатели работают совместно с 1,5-литровым турбодвигателем внутреннего сгорания. Заряд содержится в батарее LFP Blade, разработанной BYD, емкость которой составляет 29,58 кВтч. Это обеспечивает запас хода на электротяге 100 км, и более 800 км с использованием ДВС. Расход топлива в этом случае составит около 7.5 литров на 100км. Внутри Shark, как и в любом современном BYD, можно обнаружить большой мультимедиа экран и второй информативный перед водителем.

В компании планируют распространить свой электропикап по всему миру. Стелла Ли, генеральный директор BYD America заявила, что компания не планирует продавать их в США, но следующей остановкой будет Австралия, а затем и другие международные рынки.