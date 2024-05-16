На дорогах замечен мул нового пикапа Kia Tasman

Несмотря на то, что Kia выпускает пикап в ответ на запросы рынка Австралии - страны, где такие автомобили пользуются огромной популярностью, новая модель, имя которой Tasman, появится и на других мировых рынках. В частности, в США. На дорогах Мичигана был замечен один из тестовых прототипов.

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Это не серийный автомобиль в камуфляже, а только лишь мул. Причём функция камуфляжа здесь состоит явно не в том, чтобы скрыть от глаз дизайн, а чтобы не напугать других участников дорожного движения. Мул - автомобиль-агрегатоноситель, который собирается из того, что доступно и может выполнять функции по назначению. Вот, например, фары у тестового Киа Тасман - от электрического Kia EV9, а задние фонари позаимствовали у Hyundai Santa Cruz.

Другие особенности, указывающие на то, что перед нами мул: дверные ручки заподлицо и круглые колёсные арки. "РГ" публиковала официальное фото пикапа, и на нём Kia Tasman был лишён указанных атрибутов.

Также для новинки был подтверждён дизельный двигатель, но в первую очередь речь идёт об Австралии.

Дебют пикапа намечен на 2025 год, кроме Австралии и США Tasman появится в Корее, Африке и на Ближнем Востоке.