Haima определилась с датой запуска однообъемника EX00

Дела у марки Haima, которая прошлой осенью вернулась в Россию, по-прежнему идут плохо. Исправить это должна коллаборация с компанией IT Box, которая принадлежит концерну FAW. Итогом сотрудничества станет выпуск однообъёмного Haima EX00.

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Весть о запуске автомобиля в серийное производство появилась в конце 2023 года. Теперь обозначена более конкретный период: конвейерный выпуск EX00 стартует в четвёртом квартале. В настоящее время отрабатывается технология производства, проводятся испытания на безопасность, инженеры продолжают настраивать шасси, системы терморегуляции и так далее.

Напомним, что Haima EX00 достаточно компактное транспортное средство: колёсная база составляет 2850 мм, длина кузова равна 4500 мм. С правой стороны установлена сдвижная дверь с электроприводом, центральная стойка отсутствует, а ширина проёма составляет 1600 мм, поэтому сценарии использования могут быть совершенно разными.

Салон имеет необычную компоновку. Сиденья установлены в форме буквы L: спереди - кресло водителя, второй ряд - тоже одно кресло позади водительского, задний ряд - диван на два человека и отдельно стоящее кресло с электрорегулировками положения, подогревом, вентиляцией, функцией массажа и подставкой для ног.

Перед водителем расположена рулевая колонка и цифровая приборная панель, по центру торпедо - вертикально ориентированный планшет, справа от него - рекламный подсвечиваемый короб. Для развлечения пассажиров в потолке предусмотрен откидной экран.

Характеристики пока не называются даже предварительные, но представители стартапа заявляют о запасе хода на одной зарядке до 480 км по циклу CLTC, то есть в реальности около 320 км.