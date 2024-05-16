Суд не стал рассматривать иск о признании автозавода "Москвич" банкротом

Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения по существу иск гонконгской компании Silver Basis (HK) Investment Development Company Limited о признании столичного автозавода «Москвич» банкротом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

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Согласно документу, требования заявителя основаны на вступившем в силу в апреле решении арбитражного суда Москвы о взыскании с завода €2,6 млн (свыше 257 млн рублей).

В суде отметили, что долг возник по договору 2020 года, который Silver Basis заключила с ЗАО «Рено Россия» на разработку оснастки для производства комплектующих для машин Renault.

Исполнение решения о взыскании было приостановлено 26 апреля арбитражным судом Московского округа до рассмотрения кассационной жалобы ответчика на судебные акты двух нижестоящих инстанций. Заявление Silver Basis о банкротстве предприятия было подано 3 мая.

Возвращая это заявление, суд сослался на постановление пленума Высшего арбитражного суда России 2012 года.

В апреле 2023 года вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко заявил, что российские автодилеры готовят коллективный иск, чтобы взыскать с автопроизводителя «Москвич» долг компании Renault в размере 1,5 млрд рублей.

По словам вице-президента РОАД, дилеры предлагали руководству Renault обсудить ситуацию с задолженностью, однако представители компании на связь не выходят.

Автомобильный завод «Москвич» располагается на территории бывшего завода «Рено Россия», который был передан правительству Москвы французским автомобильным концерном Renault в мае 2022 года после прекращения его работы в России.

В настоящее время в линейке «Москвича» представлены три модели: городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производственный план автозавода «Москвич» на 2024 год составляет около 50 тыс. автомобилей.

До этого стало известно, что на заводе «Москвич» автомобили теперь будут собирать по технологии полного цикла.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для перехода на новый этап производства была построена роботизированная система сварочного оборудования. Также на заводе будет осуществляться специальная обработка кузова, которая обеспечит более стойкое покрытие и защитит авто от коррозии, сказал он. Собянин добавил, что в дальнейшем завод собирается еще сильнее локализовать производство и создать собственную отечественную платформу электромобиля.