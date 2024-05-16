В Россию привезли новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3,15 млн

Kia Sportage, который можно смело назвать любимым кроссовером Kia россиян, теперь массово поставляется в Россию из-за границы. Только на одном из классифайдов сейчас есть в продаже около сотни таких автомобилей от дилеров, «частников» и «профессиональных продавцов», а цены на них стартуют от 3 150 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За минимальные 3 150 000 рублей новый Kia Sportage 2023 года выпуска продает «частник» из Казани. Во столько он оценил экземпляр в переднеприводной комплектации Classic с 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником» и классическим шестиступенчатым «автоматом».

Судя по фотографиям, у такой машины тканевый салон, но при этом она имеет цифровую приборную панель, объединенную с ней под одним стеклом мультимедиа, мульти-руль, камеру заднего вида с парктрониками, климат-контроль и многое другое.

Чуть дороже, за 3 230 468 рублей, кроссовер в более богатой комплектации Liоn Рlatinum Тuojie предлагает привезти под заказ мультибрендовый дилер из Благовещенска. Указанный им ценник неточный и прямо зависит от курса валют на момент покупки, но в любом случае это будет машина уже не с атмосферным, а с турбированным 200-сильным двигателем объемом 1,5 литра, сопряженным с восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

В остальных объявлениях новый импортный Kia Sportage стоит еще дороже. Например, в Москве вне зависимости от продавца или дилера за него придется отдать, по меньшей мере, 3 260 000 рублей. В Санкт-Петербурге за него просят минимум 3 455 000 рублей, в Челябинске — минимум 3 599 900 рублей, а в Омске и Екатеринбурге — от 3 650 000 рублей.