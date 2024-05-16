В Питере объявили войну самокатчикам

Власти северной столицы намерены ввести новые ограничения для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В частности, водителям персональных транспортных средств запретят ездить по узким тротуарам, а кикшеринговым компаниям придётся платить налоги в городской бюджет. В ближайшее время предложения будут оформлены в виде законопроекта.

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«Проблемы возникают, город большой. Приезжает много гостей, и многие управляют самокатами в нетрезвом состоянии. Что хорошего, когда по тротуарам летит с непонятной скоростью тот или иной, скажем, чудак?», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам чиновника, действующих с мегаполисе мер, предусматривающих ограничение скорости в ряде локация до 20 и 10 км/ч, а также запрет на передвижение в ряде локаций, недостаточно.

Также глава городской администрации отметил, что сами компании, сдающие в аренду СИМ, не зарегистрированы в городе и не платят налоги. Тем не менее, они бесплатно занимают «тысячи локаций для парковки самокатов во всех районах города».

В итоге губернатор пришёл к выводу о внесении изменений в федеральное законодательство.

«Надо наделить Петербург полномочиями определять зоны и характер ограничений для СИМ. Установить в числе требований наличие статуса налогового резидента России. Мы не знаем, где они зарегистрированы. А должны быть — в России. И в Петербурге. Также нужно организовать платные парковочные места и запретить движение по тротуарам и площадям», — считает Беглов.

Политик сообщил, что в ближайшее время все предложения будут собраны в законопроект и внесены на рассмотрение Госдумы.