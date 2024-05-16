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В США расследуют дело против беспилотных автомобилей, таранивших шлагбаумы

Агентство безопасности дорожного движения NHTSA приступило к расследованию в отношении беспилотных автомобилей Waymo, сообщает Telegram-канал No Limits.

В США расследуют дело против беспилотных автомобилей, таранивших шлагбаумы
© Газета.ру
«Фирменная система автономного вождения ADS обвиняется в 22 аварийных случаях. В частности, автопилот устраивал столкновения с припаркованными автомобилями, врезался в ворота, таранил шлагбаумы, игнорировал дорожные знаки и ограничения скорости, неоднократно обгонял автомобили по встречной полосе движения и объезжал пробки в зонах дорожных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока не зафиксирован ни один случай наезда беспилотных автомобилей Waymo на человека, но власти США беспокоит сам факт аварий.

До этого стало известно, что в Крыму инженер собирает уникальный багги для СВО в собственном гараже. Первый багги Евгений сделал из российских запчастей, в основном от автомобиля Lada Niva. На машину можно установить пулемет для защиты от дронов. Также предусмотрено крепление для специального плаща, делающего автомобиль незаметным для тепловизоров.

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