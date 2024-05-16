Renault представила самую мощную версию кроссовера Rafale

Компания Renault разработала Rafale E-Tech 4x4, используя наработки автоспортивного подразделения Alpine.

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Внешне новинка отличается от обычного Renault Rafale синим цветом кузова Satin Summit, чёрным "плавающим" спойлером, 21-дюймовыми дисками особого дизайна и специально настроенной подвеской.

Модель представлена в двух комплектациях: Esprit Alpine и Atelier Alpine. Во второй, отметили в компании, впервые представлена интеллектуальная саморегулирующаяся система подвески в сочетании с новой камерой в верхней части лобового стекла, которая считывает дорогу и регулирует уровень демпфирования.

Настройки ездовой электроники - профиля демпфирования и настройки угла подруливания колёс задней оси, имеют три основных режима: Comfort, Dynamic и Sport.

Гибридная трансмиссия состоит из трёхцилиндрового ДВС объёмом 1.2 литра с новым нагнетателем, повышающим мощность до 150 л.с., двух главных электродвигателей и одного второстепенного. Под главными подразумеваются те, которые установлены на передней и задней осях, их отдача составляет 70 и 136 л.с. и 205 и 195 Нм соответственно. Вторичный электродвигатель - стартер-генератор на 34 л.с. и 50 Нм.

Суммарная отдача системы - 300 л.с. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,4 секунды против 8,9 секунды у обычного Rafale с гибридной трансмиссией E-Tech.

Основные электродвигатели питает литий-ионная батарея ёмкостью 22 кВт•ч (400 В). При полностью заряженном аккумуляторе запас хода на электротяге составляет 100 км (WLTP). Расход топлива на 100 км не достигает и литра: E-Tech предусматривает работу основную часть времени на электротяге, старт с места же вообще безальтернативен - только за счёт стартер-генератора. Если же батарея села, то аппетит кроссовера увеличивается до 5,8 литра. Запас хода - до 1000 км. Данные пока имеют предварительный характер, так как новинка проходит омологационные тесты.

В продажу Renault Rafale E-Tech 4x4 поступит осенью.

Двумя неделями ранее состоялась мировая премьера нового кроссовера Renault Symbioz, который займёт место в модельном ряду между Captur и Austral.