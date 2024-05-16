В Москве замечен новейший седан Lada Aura

В центре столицы впервые сфотографировали новейшую модель АвтоВАЗа, построенной на базе Vesta. Старт производства машины, по плану, намечен на вторую половину 2024 года, однако первый заказ на автомобили уже сделало министерство финансов России.

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Внешне отличить Aura можно по удлинённым колёсной базе и задним дверям, а также другому бамперу. Благодаря изменениям места для пассажиров заднего ряда сидений стало на 25 см больше.

Кроме того, машина обзавелась оригинальной отделкой салона с использованием натуральной кожи и премиальной акустикой.

В движение новинку приводит 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы, работающий в связке с автоматической трансмиссией.

Как заявил президент Волжского автозавода Максим Соколов, Lada Aura станет флагманом модельного ряда, который можно сравнить с Toyota Camry, так что она будет стоить значительно больше 2 млн рублей. Позднее планируется выпустить бюджетную версию модели, предназначенную для работы в такси.

К слову, первые предсерийные седаны были замечены в Москве ещё в марте 2024 года. На столичных дорогах сфотографировали сразу четыре эвакуатора с прототипами самой дорогой модели АвтоВАЗа, которая предназначена для чиновников. Автомобиль построен на базе Vesta и, по предварительным данным, поступили в автопарк Управления делами президента России.