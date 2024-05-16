В Китае показали беспилотный минивэн Baidu RT6 для работы в такси

Китайская компания Baidu представила роботакси шестого поколения RT6. Об этом сообщает carnewschina.com.

© Газета.ру

Отмечается, что это минивэн с автономным управлением четвертого уровня, он практически не требует участия и внимания водителя. Оснащен 5 лидарами и имеет в общей сложности 40 датчиков.

Длина Baidu RT6 составляет 4765 мм, а колесная база 2830 мм. Роботакси оснащено электродвигателем мощностью 150 л.с. от BYD и аккумуляторами с возможностью быстрой замены. Планируется, что к концу 2024 года на улицах Уханя будет эксплуатироваться 1000 таких роботакси.

Стоимость Baidu RT6 составляет 204 тыс. юаней (2,58 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайская компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus.

Новый U70 Pro получил бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. А вот кроссовер U75 Plus получил двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Коробка передач — автоматическая.