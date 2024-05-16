В Россию привезут электрический Mercedes-Benz G-класс

Серийный выпуск нового Mercedes-Benz G-Klasse сейчас запущен в США, в Европе производство начнётся в начале осени. Российский дилер обещает, что в Россию автомобиль приедет в ноябре, если оформить заказ в ближайшее время. Московский автосалон оценил новинку в 34 млн рублей. Сейчас автомобиль доступен для предзаказа, привезут машину из Германии.

© Quto.ru

В Америке новый G-Class продаётся по цене от 189 тыс. долларов (17,2 млн руб.).

Электрическую версию легендарного внедорожника показали в апреле 2024 года. Внешне удалось сохранить узнаваемый стиль, изменилось только оформление решётки радиатора, которая теперь закрыта и подсвечена светодиодной лентой по кругу. Новое поколение полностью перешло на электрическую тягу. Внедорожник получил четыре электромотора — по одному на каждое колесо. Суммарная отдача составляет 587 л.с.,крутящий момент — 1164 Нм.

Электрический «Гелик» разгоняется до ста за 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч. Запас хода аккумуляторной батареи ёмкостью 116 кВт/ч не уточняется, так как, по словам производителя, расход зависит от условий эксплуатации.

Дорожный просвет новинки увеличен до 248 мм, а глубина брода теперь составляет 850 мм — это на 150 мм больше, чем у предыдущей модели. Углы въезда и съезда составляют 32 и 31 градус соответственно, поперечная устойчивость — 35 градусов, продольная — 45 градусов. Кроме того, у модели есть пониженная передача, виртуальная блокировка дифференциала, адаптивные амортизаторы, «ползущий режим» и «танковый разворот».

На прошлой неделе в Литве задержали направлявшиеся в Белоруссию пикапы Tesla Cybertruck. Таможенники не разрешили вывозить электрокары, посчитав, что конечным получателем является не белорусский покупатель, а гражданин (или фирма) из России. Если это так, то российские заказчики могут остаться без выкупленных ранее машин.