Инвестпрограмма "Автоваза" в 2024 году составит около 50 млрд рублей

Инвестиционная программа "Автоваза" в 2024 году запланирована в объеме порядка 50 млрд рублей, в 2025 году автопроизводитель рассчитывает на такой же объем инвестиций при условии, что правительство вновь пойдет на меры поддержки для автопрома. Об этом журналистам сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов.

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Ранее инвестпрограмма компании на 2024 год планировалась в объеме более 40 млрд рублей.

По словам Соколова, самой действенной мерой поддержки со стороны государства в части автопрома стала возможность переноса уплаты утилизационного сбора на конец отчетного года.

"Это дало максимальный финансовый и экономический эффект, который сгладил негативное влияние высокой ключевой ставки, <...> позволил нам обеспечить в общем объеме инвестиционную программу до 50 млрд рублей в этом году даже при такой ключевой ставке <...> и запустить такие проекты, как Largus в Ижевске", - сказал он.

Глава компании добавил, что "Автоваз" рассчитывает обеспечить такие же объемы инвестиций в развитие своего производства и в следующем году, "если ставка сохранится на таком же высоком уровне и, если правительство пойдет на такие же меры поддержки".