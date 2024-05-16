Инвестпрограмма "Автоваза" в 2024 году составит около 50 млрд рублей
Инвестиционная программа "Автоваза" в 2024 году запланирована в объеме порядка 50 млрд рублей, в 2025 году автопроизводитель рассчитывает на такой же объем инвестиций при условии, что правительство вновь пойдет на меры поддержки для автопрома. Об этом журналистам сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов.
Ранее инвестпрограмма компании на 2024 год планировалась в объеме более 40 млрд рублей.
По словам Соколова, самой действенной мерой поддержки со стороны государства в части автопрома стала возможность переноса уплаты утилизационного сбора на конец отчетного года.
"Это дало максимальный финансовый и экономический эффект, который сгладил негативное влияние высокой ключевой ставки, <...> позволил нам обеспечить в общем объеме инвестиционную программу до 50 млрд рублей в этом году даже при такой ключевой ставке <...> и запустить такие проекты, как Largus в Ижевске", - сказал он.
Глава компании добавил, что "Автоваз" рассчитывает обеспечить такие же объемы инвестиций в развитие своего производства и в следующем году, "если ставка сохранится на таком же высоком уровне и, если правительство пойдет на такие же меры поддержки".