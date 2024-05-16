GM отзывает электромобили из-за риска сбоя изоляции проводки

General Motors объявила об отзыве ряда своих электромобилей в США после обнаружения серьезных проблем с изоляцией проводки электродвигателя. Проблема, выявленная в апреле этого года, заключалась в неправильной изоляции статора привода, что могло привести к контакту проводов внутри и, как следствие, к внезапной потере мощности, увеличивая тем самым риск возникновения аварийных ситуаций, сообщает 32cars.ru.

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Компания подчеркнула, что инцидентов, связанных с этой проблемой, зарегистрировано не было. Ошибка была оперативно устранена 10 апреля, когда началось использование статоров, изготовленных с соблюдением всех стандартов безопасности. Поставщик статоров, компания LG-Magna из Рамос-Ариспе, Мексика, уже приступила к производству исправленных компонентов.

Отзыв касается автомобилей, произведенных с 28 февраля по 12 апреля 2024 года, включая модели GMC Sierra EV, Hummer EV SUV, Chevrolet Silverado EV, Blazer EV и Cadillac Lyriq. Ожидается, что владельцы этих автомобилей получат уведомления о необходимости бесплатной замены подозрительных деталей 24 июня. Дилеры GM уже обеспечены всеми необходимыми инструкциями для исправления дефекта.