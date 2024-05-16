Автобренд Aiways уйдет с китайского рынка

Китайский автопроизводитель Aiways прекращает продажи своих автомобилей на домашнем рынке. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Отмечается, что компания решила уйти с китайского рынка, чтобы сосредоточиться на продажах автомобилей в Европе. По данным представителей Aiways, на такое решение повлияла жесткая конкуренция на рынке Поднебесной, а также спад продаж машин бренда в стране.

Между тем, Aiways продается или, по крайней мере, представлен сейчас более чем в 10 европейских странах. Однако, бренд, похоже, не способен обеспечить продажи в том объеме, который необходим для нахождения фирмы «на плаву». Продажи в Германии в апреле составили всего 2 автомобиля, а в Нидерландах в прошлом месяце было продано 86 автомобилей.

Бренд Aiways был основан в 2017 году Фу Цяном (Сэмюэл Фу), который ранее занимал руководящие должности в Китае в компаниях Mercedes-Benz, Audi и Volvo. В линейку выпускаемых моделей входят кроссовер U5 и кросс-купе U6. Автомобили производятся на заводе в провинции Цзянси.