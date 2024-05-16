В России начали предлагать гибридный суперкар Lamborghini Revuelto

На одном из сайтов с объявлениями о продаже автомобилей появилось интересное предложение. Обещают привезти флагманский суперкар Lamborghini Revuelto. Продавец утверждает, что новый суперкар ждать не придётся — автомобиль приедет в столицу через пару недель. В России гибридное купе оценили в 140 млн рублей.

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По словам продавца, суперкар был выпущен в 2024 году и не имеет пробега. Обычно Lamborghini позволяет выбрать дизайн при заказе автомобиля, но в данном случае такой опции не предусмотрено — Revuelto продается «как есть». Автомобиль выполнен в чёрном матовом цвете, салон тоже чёрного цвета с лаймовыми акцентами.

Впервые объявления о продаже Revuelto появились около года назад, причём первое объявление появилось всего через две недели после премьеры. Его предлагали заказать за 881 тыс. евро (около 87 млн рублей) со сроком поставки во втором квартале 2024 года.

Гибридное купе оснащается 6,5-литровым ДВС, который в сочетании с электромоторами выдаёт 1 015 л.с. Revuelto фактически заменил марке Aventador Ultimae. Это первый HPEV от Lamborghini, объединяющий V12 с трио электромоторов. Он разгоняется до ста за 2,5 секунды и достигает скорости более 349 км/ч. Суперкар оснащён электрическим вектором крутящего момента, включаемым передними двигателями.

Кроме этого объявления, на Авто.ру есть ещё несколько предложений о продаже Revuelto, однако все они предлагают привести автомобиль под заказ. Стоимость варьируется от 92 до 140 млн рублей.

Один из московских дилеров предлагает привезти на заказ в Россию новый Mercedes-Benz G-Klasse. Электрический внедорожник оценили в 32 млн рублей, обещают доставить в нашу страну в ноябре.