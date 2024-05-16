Многодетным семьям будут давать скидку на автомобили Chery

При наличии двух и более несовершеннолетних детей выгода при покупке нового кроссовера составит 100 000 рублей. Такой дисконт можно получить до 31 мая 2024 года во всех дилерских центрах китайской марки на территории России.

Как уточняет пресс-служба марки, программа распространяется на гибридные и бензиновые кроссоверы серий Tiggo 7 и Tiggo 8 притом — в любых комплектациях и цветах. То есть скидка гарантирована на модели от обычного Chery Tiggo 7 Pro до флагманского Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid.

Также стоит добавить, что 100-тысячная выгода по программе «Семейный автомобиль» суммируется со всеми скидками по действующим акциям. Таким образом, суммирование выгод позволит семье приобрести новый автомобиль на максимально выгодных условиях.

Между тем, в России можно будет купить машины под новый суббрендом Chery — Couggo. Во всяком случае, в открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные документы на новый суббренд китайского концерна.