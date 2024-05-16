Российские премиум-автомобили Aurus могут появиться в продаже в Китае

Россия может начать поставлять отечественные премиальные автомобили марки Aurus в Китай. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Политик пояснил, что в Поднебесной действительно могут оказаться желающие приобрести российский автомобиль премиум-класса. Однако для запуска продукции нужно начать с сервисной инфраструктуры, отметил он. По его словам, сейчас производитель Aurus сконцентрирован на отечественном рынке.

Мантуров обратил внимание, что раньше в КНР российскую делегацию встречали на автомобилях иностранного производства, а сейчас — только на китайских. При этом вице-премьер отметил, что все они достойного качества, но скромнее Aurus.

В России автомобили Aurus начнут выпускаться на бывшем заводе Toyota, который расположен в Санкт-Петербурге, до конца 2024 года. По словам Дениса Мантурова, площадка давно передана бренду. О том, какие первые автомобили сойдут с конвейера предприятия, неизвестно. При этом отмечалось, что премиальные автомобили Aurus будут производиться на заводе в партнерстве с китайским автопроизводителем.

До этого компания Aurus представила обновленную версию модели Senat. Автомобиль получил новую радиаторную решетку, капот из алюминия, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами.